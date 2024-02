Az elmúlt hétvégén a Real Madrid 1-0-ra nyert a Sevilla ellen. A hármas sípszó után Carlo Ancelotti úgy döntött, bocsánatot kér Arda Gülertől.

A mérkőzés sokáig nem a Real elvárásainak megfelelően alakult, a találkozó egyetlen góljára 81 percet kellett várni.



Amikor Modric a hálóba talált, Arda Güler az oldalvonal mellet várakozott, játékra készen. A gólt követően azonban Carlo Ancelotti meggondolta magát. Gülert visszaküldte a kispadra. mérkőzés végén Ceballos és Rodriguez állt be.

Mario Cortegan, a The Athletic munkatársa arról számolt be, hogy Ancelotti bocsánatot kért Gülertől. Az edző elmagyarázta a 19 éves játékosnak, hogy a vezetés megszerzése után máshogy kellett játszani.



A támadó középpályásnak még várnia kell arra a lehetőségre, hogy a Santiago Bernabeuban megmutathassa teljes tudását. Ebben a szezonban mindössze 92 percet töltött a pályán. Ez a kevés szám nagyrészt annak köszönhető, hogy Güler több sérüléssel is küzdött a bajnokság elején.







A Real Madrid jelenleg az első helyen áll a bajnoki tabellán. Előnye a második helyen álló Gironával szemben hat pont. A "királyiak" következő riválisa a Valencia lesz. A mérkőzésre az Estadio Mestallában szombaton 21 órakor kerül sor.

