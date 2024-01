A Real Madrid tegnap nagy csatában, hosszabbítás után verte 5-3-ra a kétszer is vezető Atlético Madridot Rijádban, a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében.



Ancelotti fiai vert állásban is nagyon céltudatosan és pontosan játszottak, ennek köszönhetően ők játszhatnak majd a Barcelona-Osasuna meccs győztesével a döntőben.

„Az én Real Madridom soha nem adja fel! Ez a Real Madrid DNS-ében van, sokat tanulhatnak ebből a fiatalok is.”



„El is veszthettük volna a meccset, de mi sosem adjuk fel. Nyugodtnak kellett maradnunk, hiszen egy ilyen meccs rengeteg érzelmet hordoz magában. 90 perc van hátra, hogy megnyerjük a kupát, és most ez az egyetlen célunk!”



„Bízom a csapatban, és azokban is, akik a padról álltak be, mert nagy magabiztossággal szálltak be az Atleti ellen is. A szakmai stáb is elképesztően eltökélt, de ez csak így megy, máshogy nem lehet ezeket a nagy meccseket megnyerni.”

Ancelotti nem ment el Dani Carvajal gólja mellett sem, külön kiemelte a jobbhátvéd érdemeit.

„Carvajal? Remek meccset játszott, ő egy fantasztikus, ellenállhatatlan játékos, remek személyiséggel. Nagy szerepe volt a gólokban, és nagy fegyvertény, hogy három védőnk is betalált. Remek volt nézni.”



„Ritka, hogy a védők rúgják a gólokat, de a mobilitás nagyon fontos, mindenki mozgékony volt, nem ragadtunk le a posztoknál, ez pedig még veszélyesebbé tesz minket.”

A Szuperkupa döntőjét vasárnap rendezik, ahol a királyiak a Barcelona-Osasuna meccs győztesével mérkőznek meg.

Fotó: Getty Images