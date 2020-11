Bár évek óta rivalizálnak, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kölcsönösen tiszteli egymást. Az ötszörös aranylabdás gyakran hangot ad annak, hogy szerinte ő a világ legjobbja, még úgy is, ha ehhez olykor oda kell szúrnia finoman az ellenfelének.

Ronaldo még 2018-ban a Real Madrid játékosaként beszélgetett az egyik játékoskísérő fiúval a Valencia elleni meccs előtt. A játékoskijáróban folytatott csevegés során a kissrác azt mondta a portugál szupersztárnak:



"Számomra te vagy a világ legjobb játékosa és Messi ..."



De még mielőtt befejezhette volna a mondandóját Ronaldo félbeszakította és maga egészítette ki a mondatot:



" ... Rossz! "



A megjegyzést Nacho Fernández és Dani Carvajal értékelte, ugyanis mindketten elnevették magukat.

Természetesen Ronaldo csupán viccnek szánta a szurkálódást, hiszen köztudott, hogy a két klasszis kölcsönösen tiszteli egymást. dicsérettel töltötte el hosszú távú riválisát.



Tavaly szeptemberben Ronaldo az UEFA-gálán mesélt Messivel való kapcsolatáról, amelyben felvetette, hogy soha nem vacsorázott együtt Lionel Messivel, de reméli, a jövőben erre is sor kerül.



"Tizenöt éve tart a rivalizálásunk. Nem tudom, történt-e valaha olyan a futballban, hogy mindig ugyanaz a két srác söpri be a díjakat. Ez nem könnyű. Természetesen jó viszonyban vagyunk, még nem voltunk együtt vacsorázni, de remélem, a jövőben erre is sort kerítünk."



"We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."



"It's great to be a part of the history of football. I am there, and of course, he is as well."



Magnificent.



Cristiano Ronaldo speaks on his relationship with Lionel Messi pic.twitter.com/HbicSaS6NW