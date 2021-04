A 2012-es év a most 33 éves Lionel Messi számára a rekordok éve volt. A Barcelona támadója összesen 69 alkalommal lépett pályára a válogatottban és a klubcsapatában összesen, amelyeken 91 alkalommal volt eredményes.



Ezzel megdöntötte Gerd Müllernek 1972-es évben elért eredményét. A „Nemzet Bombázója” a Bayern Münchenben és a német válogatottban összesen 85 találtatot szerzett.

Sokáig úgy tűnt, hogy Gerd Müller rekordja az idők végezetéig állni fog, de Messi a 2011/12-es szezonban összesen 73 találatot jegyzett a Barcelonában, amelyből 50-et a spanyol bajnokságban szerzett.



Müller az 1972-73-as idényben 67 gólt szerzett a Bayern Münchenben, a Bundesligában, a Német Kupában és a BEK-ben.

Messi még manapság is a Barcelona legmeghatározóbb játékosa. A hatszoros aranylabdás támadó, még mindig alapember a katalánoknál rendszeresen hozza helyzetbe társait.

A Valencia elleni 2012-es tavaszi mérkőzésen nemcsak négy gólt szerzett, de az összhang is remek volt a csapattársai között.



Videó a mérkőzésről.



Lionel Messi scored 91 goals while doing this.

Highest peak of any footballer ever pic.twitter.com/NsMkWJH0hk