Iker Casillas nehéz helyzetbe került 2013-ban az Espanyol elleni mérkőzésen.



Amikor a futball legendás csapatkapitányaira gondolunk, hamar eszünkbe juthat Iker Casillas. A spanyol kapus pályafutása során kétszer lett Európa-bajnok, megnyerte a világbajnokságot, klubszinten pedig ötször nyerte meg a spanyol bajnokságot, és három BL-trófeát is bezsebelt. Casillas az a fajta ember volt, akit bárki szívesen követne a csatában és aki, újra és újra példát tud mutatni. A kapuban rendre döbbenetes védéseket mutatott be, de emellett ügyes vezetői is volt, aki még a legkínosabb szituációkat is képes volt megfelelően kezelni.



Utóbbi képességét jól megmutatta 2013-ban, amikor Fabio Coentrao leült mellé a Real Madrid kispadjára. José Mourinho fél szemmel már a Spanyol Királykupára tekintve úgy döntött, megkeveri a kártyákat, így számos sztárját a kispadra küldte.

Coentrao azonban a keretből is kikerült, így amikor leült a kispadra, Casillasra nehéz feladat várt. A rövid időre összezavarodó kapus ugyanis kénytelen volt elmondani a játékosnak, hogy valójában nincs benne a keretben, ezért nem szabad a kispadra ülnie.

Cette fois où Fábio Coentrão s'est présenté sur le banc alors qu'il ne faisait pas partie de l'équipe pour le match. pic.twitter.com/dztlqfZhha — Real Madrid (@RMadridFrance_) June 15, 2022



A klasszis remekül kezelte a helyzetet és néhány másodpercen belül elérte, hogy Coentrao ne azt érezze, hogy az egész kispad rajta röhög, hanem együtt nevessen a többiekkel.

Borítókép: sampics/sampics/Sampics/Corbis via Getty Images