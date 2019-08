A Real Madrid óriási erődemonstrációt akar tartani még a nyáron azzal, hogy leigazolja Neymart. A SPORT megtudta, hogy a királyiak készek 120 millió eurót és Luka Modricot is postázni a brazilért.



A két klub közel áll a megegyezéshez. Florentino Perez mindent megtett, hogy létrejöhessen az üzlet, és hiszi, Neymar is elfogadja az általa ajánlottakat.



A Madrid azért tett ajánlatot a játékosra, amellett, hogy megszerezze a Barcelona elől a sztárt, mert a PSG mindenkinek körbe ajánlotta, hogy ne a katalánoknak kelljen eladnia. A Juventus és a Manchester United nemet mondott, de a Real lecsapott.



Perez már fel is vette a játékossal a kapcsolatot, egy 5 éves szerződést és a PSG-s fizetését felajánlva. A blankók viszont idegesek, mert nem írt alá azonnal a brazil, aki még mindig a Barcára vár. Addig pedig nem is lehet az üzlet biztos, amíg nem zárul az angol átigazolási időszak (aug. 8. 24:00), ugyanis a katalánok is készenlétben állnak, de előbb Philippe Coutinhot kell legalább kölcsönadniuk. A következő 24 órában minden el fog dőlni Neymar kapcsán.



Fotó: Zhe Ji/Getty Images