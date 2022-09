Jordi Alba volt az egyik olyan név, akit az FC Barcelona sportvezetése a nyári átigazolási időszakban el akart adni. hátvéd még a piac végén is közel állt ahhoz, hogy az Inter Milanhoz távozzon, a klub ajánlatott tett, de végül nem jött össze az üzlet.

Alba az Adidas rendezvényen beszélt a kialakult helyzetről.

„Sok éve vagyok a klubnál, nekem is voltak olyan időszakaim, amikor nem játszottam, és mindig igyekszem a legjobbamat nyújtani, hogy minél jobb legyek, és most nem ez egy olyan korszak, amikor ismét többet vagyok a padon. Amikor rajtam a sor, hogy játsszak és segítsem a csapatot soha nem panaszkodom. Ha nem játszom, nem kérdezek. Amikor én játszom, akkor sem. Remélem, hogy sok meccset játszhatok, jól érzem magam, próbálom a fiatal játékosokat segíteni. Egyértelmű, hogy a verseny jobbá tesz.”

Az Inter Milanhoz való esetleges távozásáról a hátvéd így nyilatkozott.

„Elmondhatom, hogy a gondolataim csakis a Barcelonán jártak, képesnek érzem magam, hogy a szerződésem hátralevő éveiben itt maradjak. Sok elkötelezettséget mutattam a klub, a csapattársaim iránt, és végül is a klub döntései olyanok, amilyenek, nem akarok belekeveredni ebbe a kérdésbe. Száz százalékok elkötelezett vagyok, és ennyi. Szívesen mesélnék még többet, de ebbe most nem megyek bele. Nem az a kérdés, hogy szerintem ez igazságos-e vagy sem, a helyzet olyan, amilyen, végül is úgy gondolom, hogy mindenki úgy cselekszik, ahogy akar. Olyan ember vagyok, aki szeret szemtől szembe beszélni mindenkivel, én ilyen vagyok. Csak ennyit tudok mondani. Úgy gondolom, hogy a dolgokat lehetett volna jobban csinálni, de a mai futballban már semmi sem lep meg.”

A csapat a nyáron megerősödött, és az egyik fő név Robert Lewandowski volt.

„Lewandowski egy vezető. Már a Bayern Münchenben is ismertük őt, nagyszerű góllövő. Ő egy igazi kilences, és erre van szükségünk, hogy gólokat lőjön. Idén Robert nagyon jól teljesít.”

Végül, ami a Real Madridot és az új szezonbeli riválist illeti, a spanyol válogatott védője elmondta, hogy ezt majd akkor fogják meglátni, amikor szembe kerülnek velük. Sokat fejlődött a csapat, de minden a pályán fog eldőlni.

