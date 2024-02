Kylian Mbappé nem lesz a Real Madrid legjobban kereső játékosa, amennyiben a nyáron várhatóan a királyiakhoz költözik.

Kiderült, hogy Mbappé közölte a Paris Saint-Germainnel, hogy a nyáron lejáró szerződésével egyidőben távozni szeretne a klubtól.

A francia válogatott játékos szabadon igazolható lesz, és január 1-jétől már külföldi klubokkal is tárgyalhat.

A PSG-től való távozásának feltételeit még véglegesíteni kell, de Mbappé meghozta a döntését, és most minden jel arra mutat, hogy végül a Realhoz szerződik.

Úgy tűnt, hogy néhány évvel ezelőtt is ezt fogja tenni, amikor egy 188 millió fontos ajánlatot tettek érte, de Mbappé végül egy nagy fordulatot hajtott végre, és új szerződést írt alá a PSG-vel.

A történelem azonban ezúttal valószínűleg nem ismétli meg önmagát, az El Chiringuito állítása szerint Mbappé zöld utat adott a Realnak, és legalább öt-hat évre szóló szerződést ír alá.

A Realnak nem kell átigazolási díjat fizetnie, de 50 millió eurónál kisebb összegű aláírási bónuszt biztosítana.

Lionel Messi és Neymar továbblépésével Mbappé volt a PSG legjobban kereső játékosa, de a Realnál ez nem így lesz.

Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.



Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.



Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ