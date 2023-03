A Real Madrid sztárja, Fede Valverde tipikusan harcias választ adott, amikor a klub iránti elkötelezettségéről kérdezték. Valverde az elmúlt két szezonban világklasszis középpályássá fejlődött, miután 2018-ban Penarolból Madridba igazolt.

Az uruguayi válogatott játékos a Real Madrid szurkolótáborában egy sereg támogatót szerzett magának a több poszton is bevethető, minden akciót végigkísérlő játékával, és ebben a szezonban kulcsfontosságú gólokat is szerzett. A 24 éves játékos úgy tűnik, hogy a következő évtizedben fontos szerepet fog játszani a Real Madrid középpályáján, annak ellenére, hogy a francia duó, Eduardo Camavinga és Aurelien Tchouameni is remek formában vannak.

Valverdét a Real Madriddal kapcsolatos érzéseiről kérdezték az Apple TV hamarosan megjelenő klubdokumentumfilmjének, a 'Real Madrid: Hasta del final' forgatásának részeként, amely a La Liga és a Bajnokok Ligája kettős győzelmére összpontosít a tavalyi szezonban.

„Ahhoz, hogy elküldjenek a Real Madridtól, meg kell ölniük engem!” – mondta Valverde.

