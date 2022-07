A Barcelona megerősítette, hogy a kölcsönben szereplő Adama Traoré visszatér a Wolverhamptonhoz.

A 26 éves spanyol válogatott csatár, Adama Traoré januárban csatlakozott a Barcelonához. A Wolverhamptontól vették kölcsön vételi opcióval. A Barcelona pedig a hivatalos oldalán közölte, hogy nem él Traoré kivásárlási opciójával - aki így visszatér Angliába.

A Barcelona arról is ír, hogy De Jong kölcsönszerződése is lejár és visszatér a Sevillához. A PSV Eindhoven pedig nemsokra rá be is jelentette a támadót, hogy szerződtették.

De Jong huszonegy bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett a Barcelona színeiben. Traoré tavasszal tizenegy meccsen két gólpasszt adott a La Ligában.

Borítókép és fotók: Jack Thomas – WWFC/Wolves a Getty Images