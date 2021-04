Rasszista botrány miatt egy időre félbeszakadt a Cadiz-Valencia mérkőzés a spanyol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A 30. percben a vendégek francia hátvédje, Mouctar Diakhaby fajgyűlölő sértéssel vádolta meg a cadizi Juan Calát, mire a Valencia - szolidaritása jeleként - levonult a pályáról. Az öltözőben Diakhaby lecseréltette magát, de arra kérte társait, hogy folytassák a meccset, mire a gárda visszatért a gyepre. Calát a szünetben ugyancsak lecserélték, a meccset egy 88. percben szerzett góllal végül az andalúziai csapat nyerte meg.

Valencia's players walked off the field for five minutes when Mouctar Diakhaby was visibly upset following an incident involving Juan Cala.



The club later tweeted saying Diakhaby had been racially abused. pic.twitter.com/qabmGMMe5Z