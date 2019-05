Sergio Ramos fontolgatja, hogy elhagyja a Real Madridot tekintve jelenlegi helyzetét a klubnál, ami nagyin megviselte, állítja az El Chiringuito TV műsor. A főprobléma a közvetlen konfliktus közte és az elnök, Florentino Pérez között. A Bajnokok Ligája kiesést követően volt egy nagy vitájuk az öltözőben, amikor az elnök szégyenteljesnek nevezte a játékosokat, Ramos pedig válaszként a nyári átigazolási piacon végzett tevékenységüket.

Ramos azon az estén nem játszhatott eltiltás miatt, de amikor Pérez folyamatosan szapulta társait, a védelmükre kelt. Erre viszont Pérez azzal vádolta, hogy túl sok pihenőt vesz ki, amire Ramos válasza sem maradt el: "Minden oda adtam, vért és könnyeket izzadtam ezért a címerért és érted, de ha ki akarsz rúgni, fizess ki, és megyek".

A Real Madrid játékosai úgy hitték, a vihar le fog csendesedni idővel, de a kapcsolat a kapitány és az elnök közt teljesen elromlott, már alig beszélnek egymással. Ramosnak fáj, amiért kritikával illeték azért, mert túl sokáig tartott felépülnie a vádli sérüléséből, hogy nem tudott a csapattársai segítségére lenni a szezon végén, és hogy túl sokat gondolt június 15-i esküvőjére. Mindezek ahhoz vezettek, hogy komolyan átgondolja a jövőjét, amit most úgy érez talán távol lesz a Real Madridtól.

Fotó forrása: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

Ramosnak még mindig két év van vissza a szerződéséből a Real Madridnál, mellyel 12.5 millió eurót keres évente, és kivásárlási ára elképesztő 800 millió. A játékos belső köre biztos benne, hogy Ramosnak nincs problémája a pénzzel, és nem a fizetése növelése miatt akar távozni. A probléma teljes mértékben a tiszteletről szól, az első ajánlat már meg is érkezett képviselőihez, mellyel elvinnék a Real Madridtól.

Az AS információi szerint a Manchester United (akik már 2015-ben a szerződés hosszabbítása előtt is meg akarták szerezni), és a Liverpool (Klopp szeretné, Van Dijk mellet a legjobb védőpárossá tenni őket a világon) is már kapcsolatban áll Ramos képviselőivel. Emellett érkezett érte egy hatalmas ajánlat Kínából is, valamint a Juventus is érdeklődést mutat. Az olasz klub lehet az, amelyik a legnagyobb energiát mozgósítja értve, mivel Cristiano Ronaldo közvetlen a tulajdonosokat kérte, hogy tegyenek meg mindent a leigazolása érdekében. És azt sem felejthetjük el, hogy a Ronaldo-Ramos páros négy BL trófeát nyert öt éven belül.

Most Ramos élvezi a rövid szünetet mielőtt a spanyol válogatotthoz menne a Feröer-szigetek és Svédország elleni meccsekre április 12. óta tartó sérülése ellenére. Azóta nem is játszott a Real Madridban, de Spanyolország még számít rá.