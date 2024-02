Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyon gyenge szezonja van a Barcelonának.

A La Liga tabelláján jelenleg csak a harmadik helyet foglalják el, a Copa del Rey és a Spanyol Szuperkupa megnyeréséről pedig már lemaradtak - a Bajnokok Ligája az egyetlen reális esélyük idén a trófeára, de nagyon valószínűtlen, hogy idén megnyerik Európa legrangosabb kupasorozatát.

Elég hihetetlen, de a Barcelona számára még rosszabbul is alakulhattak volna a dolgok, ha nem szereznek rendszeresen késői találatokat a mérkőzéseik alkalmával. Ez a tendencia szombaton is folytatódott, hiszen Robert Lewandowski 97-dik percben megítélt büntetőjével Xavi Hernandez csapata 2-1-es győzelmet aratott a Celta Vigo felett a Balaidosban.

Robert Lewandowski says he's "very proud" to reach 50 goals with Barça: pic.twitter.com/hoWf5nfYKJ