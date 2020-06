Tartalékcsapata pályáján, hatezer férőhelyes stadionban játssza zárt kapus hazai mérkőzéseit az újrainduló spanyol labdarúgó-bajnokságban a Real Madrid.

A koronavírus-járvány hatására három hónapig szüneteltek a La Liga küzdelmei, amelyek a 28. fordulóval június 11-én indulnak újra, a fővárosi együttes pedig június 14-én fogadja az Eibart. Erre a Madrid külvárosában található, Alfredo di Stéfanóról elnevezett létesítményben kerül sor, amelyet általában a Castilla használ.

A királyi gárda otthona, a Santiago Bernabéu Stadion felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak.



A német után a spanyol lesz a második az európai topbajnokságok közül, amelyik a pandémiát követően újraindul. A liga közölte, minden mérkőzésen megemlékeznek "a világjárvány ellen harcoló hősökről": a bajnokik 20. percében az üres stadionokban előre rögzített taps hangzik majd fel, amely a szurkolók által felvett videókból származik majd.



Javier Tebas, a liga elnöke elmondta: "Azt szeretnénk, hogy azzal együtt is változatlanul közel érezzék magukat a csapatukhoz, hogy nem lehetnek ott a stadionokban, nem tudják megünnepelni kedvenceiket. A játékosok pedig ezáltal érezhetik a szurkolók támogatását."



A legtöbb találkozót kései időpontban játsszák majd a Spanyolországban ilyenkor szokásos magas hőmérséklet miatt, néhány összecsapásra azonban kedvező időjárási előrejelzések esetén korábban is sor kerülhet. Az újraindulás első hétvégéjén rendeznek majd mérkőzéseket 13 órai kezdettel is.

Borítókép: Graham Chadwick /Allsport