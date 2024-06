Az Egyesült Államok ad majd otthont a 2025-ös klub-vb mérkőzéseinek, amelyek kapcsán a regnáló Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti a következőket találta mondani az Il Gornale munkatársának:



„A FIFA már most elfeledheti a részvételünket a klub-vb-n! A klubunk és ezáltal a játékosaink nem lesznek ott. Egyetlen Real Madrid mérkőzés 20 millió eurós bevételt termel, ezzel szemben a FIFA a teljes tornaért szeretne ennyit fizetni nekünk. Kizárt dolog. És hozzánk hasonlóan más klubok is viszsa fogják mondani a meghívást.”



Ancelotti, minden idők legsikeresebb BL-edzője 2026 júniusáig rendlekezik szerződéssel a Realnál, és a jelek szerint határozott véleménnyel van arról, mennyit is ér a Real Madrid-brand!



(Borítókép: Diego Souto/Getty Images)