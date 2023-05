A Bernabéu Digital értesülései szerint Carlo Ancelotti a következő szezonban is a Real Madridnál folytatja. A klub legutóbbi, Manchester City elleni Bajnokok Ligája kiesés által generált kétségek ellenére a Real Madrid vezetősége nem gondolkodik azon, hogy a szezon végén elküldje az olasz edzőt.

Ez a döntés bezárja a kapukat a több, a klubhoz köthető jelölt előtt, akik Carletto lehetséges utódjaként emlegettek. Az egyik ilyen lehetséges utód Raúl González volt. A Real Madrid Castilla edzője úgy tűnt, mint az egyik fő esélyes az első csapat edzői posztjának átvételére. Sőt, a Cadena SER szerint Valdebebasban az ifjúsági csapat edzőjét látják a legfelkészültebbnek arra, hogy megörökölje a Real Madrid kispadján a pozíciót.

A Real Madridnak azonban egészen más tervei vannak az "örök fehér 7-essel", akiknek, ha nem sikerül feljutnia a másodosztályba, a nyáron elhagyhatja a Castillát. Amikor Raúl a madridiaknak a Premier League vagy a Bundesliga ajánlatairól beszélt, a klub mindig világossá tette számára, hogy ha külföldre szeretne távozni, hogy fejlődjön, akkor nem gördítenek semmilyen akadályt az útjába.

A Concha Espinánál azonban hangsúlyozták, hogy van egy tervük vele, amit a spanyol edző úgy látott, mint lehetőséget Ancelotti leváltására. A valóság azonban más: Carletto az első csapatnál folytatja, és bár a Real Madrid már most is élvonalbeli edzőnek tartja, ezt a "van egy tervünk veled" üzenetet az igazgatótanács részéről maga Raúl is úgy értelmezi, mint egy lehetőséget a jövőre nézve, ha külföldön szerez tapasztalatot.

„Ha Raúlt szerették volna edzőnek, már bejelentették volna, nem fogadnék rá, a jövője külföldön van” – mondta Javier Herráez és Antón Meana a Cadena SER műsorában.

