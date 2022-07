A spanyol válogatott középpályás szerződése jövő nyáron lejár, a madridiak pedig szívesen szerződtetnék, amint ez megtörténik.

A 26 éves játékost korábban a Barcelonával, idén nyáron pedig az Arsenallal, a Manchester Cityvel és a Newcastle-el is összeboronálták.

Fabrizio Romano transzferguru azonban tudni véli, hogy a Real Madrid érdeklődése továbbra is fennáll a játékosért.

Carlo Ancelotti Olaszországban dolgozott Ruizzal és nagy rajongója a játékosnak, ez pedig egy újabb kapcsolódási pont a királyiak és a középpályás közt.

A legfrissebb hírek szerint Madridban mindenképpen várnának jövő nyárig, ekkor ugyanis szabadon igazolhatóvá válhat Ruiz, így pedig olcsón hozzájutnánk egy válogatott szintű játékoshoz.

A Napoli még próbálkozik a szerződésének megújításával, de ha ez januárig nem sikerül nekik, a játékos szabadon tárgyalhat a kérőivel.

A 26 éves spanyol tavaly 32 Serie A meccsen 7 gólt lőtt és 4 gólpasszt osztott ki.

