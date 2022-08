A Real Madrid és a Getafe tárgyalásokat folytat Juanmi Latasa átigazolásáról, számolt be a Marca.

Latasa az előszezon kezdetén joggal bizakodhatott, hogy talán ő lehet majd a francia csatár váltótársa, ám Ancelotti úgy fest, máshogy gondolta.

Ennek eredményeként a játékos érdeke is az, hogy találjon egy csapatot, ahol megkapja a megfelelő játékidőt. A Getafe jó célállomás lehet, a spanyol középcsapat korábban már megszerezte Borja Mayoralt is, így ismerős arcot is üdvözölhetne.

Ancelotti a hírek szerint bízik a jelenlegi keretében, Latasa tehát a maradása esetén sem számíthatna túl sok lehetőségre a Real Madridban.

Távozása azonban tovább soványítja a királyiak támadósorát, ahonnan a nyáron távozott már Kubo, Jovic, Bale és a korábban említett Mayoral is.

Getafe's proposal to Real Madrid for the transfer of Latasa is that Madrid will keep 50% of the player's rights, and also a repurchase option will be included in the player's contract. @marca pic.twitter.com/Y9pMrQXjjz