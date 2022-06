Nacho Fernández nem kap rendszeres játéklehetőséget a Real Madridban. José Mourinho pedig abban reménykedik, hogy sikerül szerződtetniük a spanyol védőt.

A 32 éves Nacho szerződéséből már csak egy év van hátra. A spanyol Sport értesülései szerint, Fernández elhagyhatja a Real Madridot és a Serie-A-ban próbálhatja ki magát. José Mourinho szívesen látná őt az AS Roma csapatában.



Fotó: Victor Carretero/Real Madrid a Getty Images

Mourinho a Real Madridnál töltött ideje alatt nagyon bízott Nachóban, és reméli, hogy idén nyáron Olaszországba tudja csábítani. De egy másik olasz klub, az Inter is érdeklődik iránta. Nacho elgondolkozhat a jövőjén, miután David Alaba és Éder Militao előrébb vannak nála azon a bizonyos ranglistán, emellett Antonio Rüdigert is most szerződtették.

Borítókép és fotók: Alvaro Medranda/Eurasia Sport Images/Getty Images