A Diario AS szerint a habfehérek megfontolják annak a lehetőségét, hogy felbontják Mariano Diaz szerződését, amennyiben az nem hajlandó távozni, vagy nem tud csapatot találni a nyáron.

A játékosnak ez az utolsó éve, ami a szerződéséből hátra van, azonban a Real Madrid annak érdekében hajlandó lenne „felgyorsítani” a távozását, hogy helyet csináljanak Karim Benzema helyettesének a keretben.

Marianóért országon belül több csapat is érdeklődik, legaktívabban talán a Real Valladolid, ez az opció viszont a játékosnak nem tetszik.

Ancelotti a pletykák szerint Eden Hazardot és Borja Mayoralt is előrébb helyezi a támadók rangsorában, mint a dominikait, így a játékosnak is érdeke lehet, hogy mielőbb kiutat találjon a Realból.

