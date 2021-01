A Marca című spanyol sportnapilap értesülései szerint nyártól a Real Madrid labdarúgócsapatában folytatja pályafutását David Alaba, a Bajnokok Ligája-címvédő Bayern München osztrák válogatott futballistája.

Az újság kedden megjelent információi szerint a 28 éves védő négy évre ír alá a spanyol fővárosi klubnál, melynél már az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton is részt vett.



A Marca arról írt, hogy Alaba évente 11 millió eurós (3,9 milliárd forint) fizetést kap majd, müncheni szerződése pedig június 30-ig szól, így a nyáron ingyen igazol Madridba.

