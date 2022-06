A Barcelona a tervek szerint augusztus 6-án mérkőzött volna meg a José Mourinho vezette AS Romával a Joan Gamper Kupában, ám ezt a múlt héten váratlanul törölték.



Az AS Roma néhány nappal ezelőtt egy közleményt adott ki, melyben kijelentette, hogy visszalép a barátságos mérkőzéstől. Az olasz klub indoklásában az állt, hogy szeretnének jobban felkészülni a következő szezonra. A különös fordulat után olyan hírek jelentek meg, hogy a Barcelona beperli a római klubot a visszalépés miatt.



A Corriere dello Sport most arról ír, hogy az olasz csapat döntésének hátterében más ok húzódik, méghozzá az, hogy Nasser Al-Khelaifi, a Paris Saint-Germain elnöke arra buzdította a klubokat, hogy ne játsszanak

barátságos mérkőzéseket a még mindig a Szuperligában szereplő klubokkal, mint a Barcelona, a Real Madrid és a Juventus.



Ez egy finom módszer lenne arra, hogy a három klubot aláássák, mivel egy-egy barátságos meccs elmaradásával milliós összegtől eshetnek el a csapatok.

Borítókép: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images