Egy évvel meghosszabbította lejáró szerződését Joaquín, a Real Betis labdarúgócsapatának kapitánya, aki így 40 évesen is játszani fog a spanyol élvonalban.

A középpályás, aki júliusban éri el a "negyedik ikszet", 2000-ben, 19 esztendősen mutatkozott be a sevillai együttesben,

majd 2006-ban a Valenciához igazolt. Később a Malagában és a Fiorentinában is szerepelt, mielőtt 2015-ben visszatért a Betishez.



A spanyol első osztályt tekintve a második helyen áll a lejátszott mérkőzések számában: 579 meccsen lépett pályára, ennél több találkozója - 622 - csak a Barcelona volt kapusának, Andoni Zubizarretának van.



Joaquín messze nem csak mellékszereplője a gárdának, a most véget ért idényben 30 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve, s tevékenyen részt vállalt abban, hogy a Betis a hatodik, Európa-liga indulást érő helyen végzett a La Ligában.



Borítókép: Fran Santiago/Getty Images