A katalán sztárcsapat a hírek szerint közel jár ahhoz, hogy a La Liga 1:1-es szabályának megfelelve tudjon ténykedni a nyári átigazolási időszak során. Még nem teljesítettek minden feltételt ahhoz, hogy megkötések nélküli átigazolási időszakot tudhassanak le, de a híradások szerint sokkalta ígéretesebb a Barca helyzete, mint volt az elmúlt évek során.



Ezt támasztja alá Javier Tebas ligaelnök véleménye is, aki a Diario AS jelentései alapján kijelentette, hogy a Barcelona jó úton jár a financiális céljait illetően.



“Minden néhány, orvosolandó problémán múlik csupán. Ők azt jelentik nekünk, hogy jól teljesítenek. Pontosan tudják is, hogy mit kell tenniük. Remélem, kívánom és hiszem is, hogy a Barcelona ezen a nyáron már a normális, 1:1-es szabály szerint igazolhat. könnyebb lesz ezt elérniük, mint az elmúlt esztendők során bármikor.”



Az 1:1-es szabály lényege, hogy minden klub akkor költhet 1 eurót új játékos regisztrálására, ha és amennyiben 1 eurót mindeközben fel tud mutatni bevételi oldalon, vagy játékoseladásból, vagy fizetéscsökkentésből. S hogy miért volna fokozottan fontos a Barca számára ezen feltétel teljesítése? Leginkább azért, mert a Hansi Flick-érának szeretnének megkötések nélküli átigazolási időszakkal nekikezdeni!



