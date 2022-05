Tíz éve ezen a napon egy pillanatra megállt a levegő, szinte egész Angliában. Ekkor volt ugyanis, amikor Sergio Agüero a szezon utolsó góljával bebiztosította, hogy 44 után ismét a Manchester City ismét bajnoki címet ünnepelhessen. A nem mindennapi meccset követően még a nagy rivális Manchester United akkori vezetőedzője, Sir Alex Ferguson sem jutott szavakhoz.



A 2012-es szezon olyannyira szorosan alakult a két városi rivális közt, hogy az aranyérem sorsáról az utolsó mérkőzések döntöttek.



A Manchester City nem kezdett jól a Queens Park Rangers ellen, ami már 2-1-re is vezetett, ám a második félidőben kifogást nem tűrően játszottak és 2 gólt ejtve megfordították a mérkőzést. Sergio Agüero gólját követően felrobban a stadion, a mérkőzésközvetítő hosszú másodperceken keresztül üvöltötte a játékos nevét, míg Roberto Mancini az asszisztense, Brian Kidd nyakában kötött ki. Az Etihadban ezrek ünnepelték a sikert, és szinte biztos, hogy aki látta azt a találkozót, a mai napig nem felejtette el.

