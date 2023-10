A középhátvéd 35 mérkőzésen vett részt a Sevilla és a Real Madrid között, de több mint 18 év után ez lesz az első, amelyen az andalúzokat képviseli.

A Sevilla és a Real Madrid szombati párharca Sergio Ramos számára több mint egy újabb mérkőzés. A 37 éves védő a Real Madrid 2021-es távozása óta először nézhet szembe korábbi klubjával. Mindezt gyermekkori klubja, a Sevilla mezében teszi majd, amelyben majdnem két évtizeddel ezelőtt, 2004-ben debütált a La Ligában.

A Sevilla tartományban született és nevelkedett Ramos első futball-lépteit szülővárosa csapatában, a Camasban tette meg, mielőtt csatlakozott a Sevilla akadémiájához. A védő a klub jelenlegi csapatkapitánya, Jesus Navas és a néhai Antonio Puerta mellett emelkedett fel a ranglétrán, és fokozatosan beilleszkedett az első csapatba.

Hátvédként nyújtott teljesítménye számos klub figyelmét felkeltette, köztük a Real Madridét is. A madridiak még az akkori futballigazgatójukat, Arrigo Sacchit is elküldték, hogy figyelje Ramost az Estadio Ramon Sanchez-Pizjuanban a 2004/05-ös szezonban. Nem is sejtették, hogy Ramos lesz az az ember, aki 2005 májusában, a két csapat közötti 2-2-es döntetlen alkalmával egy rendkívüli góllal véget vet a bajnoki reményeiknek. A feltörekvő sztár egy közvetett szabadrúgás után távolról lőtt hatalmas gólt, és ezzel a harmadik és egyben utolsó gólját szerezte a Sevilla színeiben, mielőtt 2005 nyarán a Real Madridhoz csatlakozott volna.

Hogyan lett Ramosból Real Madrid-legenda

Ramos átigazolása a Real Madridhoz mindössze 19 évesen történt, de magabiztosan érkezett, és örült, hogy megörökölhette a híres 4-es számú mezt, amely előtte Fernando Hierroé volt.

Ramos tudja, hogy a Real Madridnál védőnek lenni bonyolult kihívás, ahogyan ennek a számnak a viselése is, de ő egy nagyszerű labdarúgó, mondta Florentino Perez elnök a játékos hivatalos bemutatóján. "Ennek a klubnak a szurkolói hozzászoktak a látványossághoz, de a világ legjobb védőit is akarják". És, ez az, amivé Ramos vált a Real Madridnál. A spanyol nem kevesebb, mint 22 bajnoki címet nyert az Estadio Santiago Bernabeuban, ahol rekordok sorát döntötte meg, kiérdemelte a csapatkapitányi karszalagot, és a klub történetének negyedik legtöbbször pályára lépő játékosa lett.

Visszatérve gyermekkori klubjához

Ramos útjai 2021 nyarán váltak el a Real Madridtól, amikor a Paris Saint-Germainhez szerződött. A francia klubnál töltött első szezonjában a PSG a Bajnokok Ligájában összekerült a Real Madriddal, de Ramos sérülés miatt mindkét találkozót ki kellett hagynia. Ez azt jelenti, hogy pályafutása során mindössze kétszer került szembe a Real Madriddal, mindkétszer a Sevilla játékosaként a 2004/05-ös szezonban, amikor 1-0-s győzelmet ünnepelhetett a Bernabeuban, és segített bebiztosítani a már említett 2-2-es döntetlent hazai pályán.

Miután két párizsi év után idén nyáron visszatért Sevillába, a szombati La Liga-meccs különleges alkalom a tapasztalt középhátvéd számára. Összesen 35 párharcban vett részt a Sevilla és a Real Madrid között, kettőben az andalúzok, 33-ban pedig a fővárosiak színeiben, és összesen nyolc gólt szerzett ezeken a megmérettetéseken.

Különleges pillanat lesz ez a spanyolnak és családjának, de a Real Madrid szurkolóinak is. Egykori csapatkapitányuk, az az ember, aki oly sok éven át vezette a klub védelmét, most azzal a csapattal fog megmérkőzni, ahol annyi dicsőséget szerzett, és ahol a futballtörténelem egyik legjobb védőjévé vált.

Borítókép: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images