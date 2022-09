A La Liga befejezte a bizonyítékgyűjtést a madridi derbi eseményeiről, és átadta jelentését az Erőszakellenes Bizottságnak.



A hírről a Diario AS számolt be, amely részletezte, a vizsgálat során 24 esetben észleltek erőszakos cselekményt. A lap kifejti, hogy ezek nagy része a Real Madrid játékosa, Vinicius Junior ellen irányult. A La Liga szerint a rasszista megnyilvánulásokért közel 500 szurkoló tehető felelőssé.



Bár a mérkőzés során nem észleltek közvetlen támadást ellen, az biztos, hogy a Vinicius halj meg rigmus többször is felcsendült. Ezen felül az Atlético szurkolói többször sértő mondatokat skandáltak, mint például a k*rvák fiai a madridisták, a kib*szott indiánok és az itt jön a dögvész, itt jönnek a madridisták kijelentések.



A jelentés ezen felül azt is megemlíti, hogy a hazai szurkolók öngyújtóval dobták meg a Real Madrid egyik játékosát a gólöröme közben.

Az Erőszakellenes Bizottság most kivizsgálja az esetet, és eldönti, hogy mit tegyen. Az Atlético Madrid korábban bejelentette, három tagját felfüggeszti a rasszista énekek miatt, ez azonban jóval kisebb szám, mint a jelentésben említett 500.

