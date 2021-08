Pedro González Lópezt és Anssumane Fatit a nehéz anyagi helyzete ellenére sem akarja eladni az FC Barcelona labdarúgóklub.

Joan Laporta elnök a hétfői sajtótájékoztatóján elárulta, hogy márciusban, amikor visszavette a klub irányítását, az Ernst and Young könyvvizsgáló cég ellenőrzése bruttó 1,35 milliárd eurós adósságot állapított meg. Ennek kapcsán élesen kritizálta elődjét, Josep Maria Bartomeut, amiért nem hajtott végre pénzügyi ellenőrzéseket, és hagyta, hogy a Nou Camp Stadion állapota olyan mértékben romoljon, hogy immár "komoly szerkezeti munkálatokat igényel".



"A helyzet arra kényszerített bennünket, hogy stratégiai tervet dolgozzunk ki" - közölte, egyúttal hozzáfűzte, ilyen körülmények között lehetetlen volt Lionel Messi megtartása.

"A helyzet drámai volt. Mint minden Barca-szurkoló, én is szívesen láttam volna őt továbbra is a csapatban, bár meggyőződésem, hogy jól döntöttünk, mert a klub minden és mindenki felett áll".



Laporta ismét kijelentette, hogy a klub gazdasági lehetőségeinek keretein belül mindent megtettek a hatszoros aranylabdás argentin csatár megtartásáért, aki végül 21 év után távozott a katalánoktól és a Paris Saint-Germainhez igazolt.



A klubelnök megismételte, hogy tárgyalnak néhány játékossal, például Jordi Albával és Sergi Robertóval a fizetésük csökkentéséről, és közölte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne kelljen eladniuk olyan futballistákat, mint Pedro González López és Anssumane Fati.



A katalánok szombaton jelentették be, hogy a világ- és Európa-bajnok középhátvéd, Gerard Piqué beleegyezett a fizetéscsökkentésbe. Az FC Barcelona idén nyáron eladta Jean-Clair Todibót 8 millió euróért az OGC Nice-nek, Junior Firpót 15 millióért a Leeds Unitednek, Francisco Trincaót 6 millióért kölcsönadták a Wolverhampton Wanderersnek, Carles Alenát 5 millióért a Getafénak, Konrad De La Fuentét pedig 3,5 millióért az Olympique Marseille-nek. Ezenkívül szerződést bontottak Matheus Fernandessel.



Mivel a klub tovább akarja csökkenteni a bérekre fordított kiadásait, keresi a lehetőséget Samuel Umtiti, Miralem Pjanic és Philippe Coutinho eladására vagy kölcsönadására.

