A Girona a Sevilla elleni bravúros, 5-1-es hazai győzelemével mutatta meg acélosságát a La Liga bajnoki címéért folyó versenyfutásban.

A katalánok az Estadi Montilivi stadionban a Real Madrid és a Barcelona korábbi győzelmei miatt nyomás alatt voltak a kezdősípsző előtt.

A Real Madrid az Almeria elleni utolsó pillanatokban elért 3-2-es győzelmükkel a mérkőzés előtt a Girona elé kerültek a tabellán, de az idei év meglepetéscsapata remekül reagált, és visszavette a bajnokság első helyét.

Végül pedig öt góllal zárta az estéjét a Girona, de korán visszaestek, amikor a vendégek játékosa Isaac Romero megszerezte első La Liga gólját.

Erra azonnal reagáltak a Girona játékosai, hiszen az ukrán válogatott Artem Dovbyk még a 20-dik perc előtt mesterhármast szerzett.

Hattrick for Artem Dovbyk!



