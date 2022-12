A legfrisseb hírek szerint Adrian Rabiot a Barcelonát nézte ki következő klubjának.



A francia remek formában van és ezt a világbajnokságon is bizonyította. A Marokkó elleni elődöntő kivételével minden mérkőzésen játszott, utóbbit is csak egy betegség miatt hagyta ki.



A Sport értesülései szerint a sztárjátékos el akarja hagyni jelenlegi klubját a Juventust, és már fel is ajánlotta szolgálatait a Barcelona vezetőedzőjének, Xavinak.



A Barcelona korábban közel állt Rabiot leigazolásához. Amikor 2019-ben a francia elhagyta a Paris Saint-Germaint, a katalánok szerették volna megszerezni őt, ám Rabiot inkább Olaszországot választotta.



Most úgy tűnik a gránátvörös-kékek végre megszerezhetik őt, ráadásul az üzlet minden bizonnyal vonzó lenne számukra, mivel a középpályásnak a szezon végén lejár a szerződése, így nem kellene érte átigazolási díjat fizetniük.



Rabiot szeretne a Barcában játszani, és valószínűleg előnyben részesítené a gárdát a Premier League-klubok ajánlataival szemben. Jövőjéről azonban csak a téli átigazolási időszak után hoz végleges döntést.

Borítókép: Tnani Badreddine/DeFodi Images a Getty Images