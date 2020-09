Suzy Cortez, aki a fenekével keresi kenyerét, kemény kritikát foglalmazott meg a Barcelona vezetőségével kapcsolatban.

Cortez kisasszony több fenékszépségverseny győztese, és gyerekkora óta Barcelona szurkoló. Kedvenc játékosa Messi, akinek arcképét a testén hordja egy tetoválás formájában.

Így nyilatkozott a klub és Messi között kialakult helyzetről:

"Gyerekkorom óta fanatikus katalán szurkoló vagyok. A legnagyobb bálványom Messi. Bartomeu és Abidal tönkretette a csapatunkat, és most miattuk minden idők legnagyobb játékosa el akarja hagyni klubunkat. Ez nagyon szomorú nap számomra és az összes Barcelona szurkolóknak világszerte. Már eldöntöttem, ha Messi másik csapatba igazol én annak a csapatnak fogok szurkolni. Igaza van ha távozik, mert rossz kezekben van az irányítás."

