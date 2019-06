A portugál A Bola szerint, a Benfica elnöke, Luis Filipe Vieira a spanyol fővárosba utazott, hogy leigazolja a Real Madrid egyik játékosát, és érdeklődjön egy másik elérhetősége iránt. A fő célja látogatásának, hogy megszerezze a Madridtól Raúl de Tomás aláírását, de míg ott volt a Bernabéuban, Keylor Navas helyzetéről is igyekezett mindent megtudni. A Porto és a Benfica is élénken érdeklődi9k hosszú ideje a hálóőrért - előbbi Iker Casillas utódját keresi, ha a spanyol úgy döntene, szögre akasztja kesztyűit.

A Benficának is nagy szüksége van egy tapasztalt hálóőrre, mióta Ederson Moraes a Manchester City-hez igazolt pár éve. A klub Ederson távozása után fiatal kapusoknak igyekezett lehetőséget adni, mint Ivan Zlobin és Mile Svilar, de mindkettejüknek fejlődnie kell még. Ott van Bruno Varela is, aki az elmúlt szezont kölcsönben töltötte az Ajaxnál, és most visszatér – valószínűleg, hogy próbára tegye a mostani első számú hálóőrt, Odysseas Vlachodimost.

A Real Madrid megmondta Luis Filipe Vieirának, hogy eladnák Keylort – de csak augusztusban, nem előbb. Azt is, hogy a játékos a saját feltételeit is megszabta, ha elhagyná Madridot. Keylor ingyen akar távozni, és csak olyan csapathoz, mely évi hét millió eurót ígér neki. Viszont a Madrid nem akarja felbontani a szerződését, a Benficának pedig a fizetési igény okoz hatalmas gondot. A lisszaboni klub nagyon nehezen gazdálkodna ki egy ilyen óriási fizetést, csak akkor tudnának megegyezni a hálóőrrel, ha a Madrid vállalná egy részét az összegnek.

Fotó forrása: TF-Images/Getty Images