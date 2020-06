Arjen Robben télen kacérkodott a gondolattal, hogy visszatérjen a Bayern München labdarúgócsapatába.

"Egy rövid időszak volt decemberben és januárban. Annyira jó fizikai állapotban éreztem magam, hogy gondolkodtam a visszatérésen. Aztán végül nem történt meg, és elmúlt az az idő" - fogalmazott a bajorok korábbi sztárja a Sport Bildnek.



Fotó: Alex Livesey/Getty Images

Abban az időszakban Serge Gnabry és Kingsley Coman is sérült volt, ezért merülhetett fel ismét a 36 éves holland szélső neve.

"Őszintén szólva nagyon bizsergető érzés volt újra felhúzni a futballcipőt. Másrészt viszont élveztem a családommal töltött időt, s aztán síeléssel eltereltem a figyelmemet a kérdésről" - tette hozzá Robben.

