A legfrissebb hírek szerint újabb fordulat következett de Frenkie de Jong ügyében.



A 25 éves játékost a nyár folyamán többször is szóba hozták azzal, hogy távozik a katalánoktól. De Jongot sokáig a Manchester Uniteddel boronálták össze, de később a Chelsea neve is felmerült. Bár maga a labdarúgó többször hangsúlyozta, hogy szeretne maradni, a magas fizetése problémát okoz a Barcelonának. A klub ezért azt szeretné, hogy a játékos egyezzen bele a fizetéscsökkentésbe, és úgy tűnik ehhez, minden eszközt fel is használ.



A The Athletic újságírója, David Ornstein most arról írt, hogy a spanyol nagyklub azzal fenyegetőzik, hogy bíróság elé állítja a sztárt.



A hírek szerint a klub azt szeretné, ha De Jong beleegyezne a 2020-ban megkötött szerződéshosszabbítás felmondásába, mivel a klubvezetés úgy véli, hogy a szerződés megengedhetetlen részleteket tartalmaz.



Ornstein továbbá beszámolt arról is, hogy július közepén a klub levelet küldött de Jongnak, amelyben tájékoztatta, hogy a klub kész büntetőeljárást indítani, hogy megállapítsák, mi történt a szerződés aláírásakor, és kiderítsék, ki a felelős.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images