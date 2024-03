A Barcelona és a Nike kapcsolata sokévtizedes múltra tekint vissza, viszont a jelenleg érvényben lévő szerződésük 2028-ban lejár.



A katalánok az utóbbi évek elmondása szerint elégedetlenek a gyártóval, ugyanis amellett, hogy sokat romlott a termékeik minősége, arányaiban kevés szponzori hozzájárulást fizetnek a csapatnak.

A hírek szerint a katalánok most azt fontolgatják, hogy ejtik a Nike-t, és olyat csinálnának, amire a futballtörténelemben még nem volt példa: saját brandet hoznának létre, és ők maguk felelnének a merchandise-termékek és a sportszakosztályok felszerelésének forgalmazásáért.

Az sem kizárható, hogy a Barcelona ezt egy másik sportszergyártóval együttműködve végezné, tehát a gyártás nem az ő kezükben lenne, viszont a kész terméken már az ő általuk meghatározott márkanév szerepelne.

Emellett természetesen az is asztalon van, hogy Laportáék megegyeznek egy másik gyártóval, akik többet kínálnak nekik, mint a Nike. Állítólag a Puma már be is jelentkezett, ők 100 millió eurót lennének hajlandóak éves szinten fizetni, ami harmadával lenne több, mint amennyit most kapnak.

"Ezen a ponton szeretnénk megtalálni a legjobb megoldást. Három lehetőség van: Folytatjuk a Nike-val, elfogadjuk, amit a piac ad, vagy a BLM-en [Barca Licensing & Merchandising] keresztül mi magunk csináljuk.” – mondta Joan Laporta klubelnök.

Amennyiben a Barcelona úgy dönt, hogy a jövőben saját maga forgalmazza majd a klub mezeit, azzal egy olyan irányba lökhetik a futballszponzori piacot, amire még nem volt példa a korábbiakban, hiszen ha ez a modell beválik, éveken belül más klubok is átvehetik.

Fotó: Getty Images