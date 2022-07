Ousmane Dembélé Raphinha leigazolása ellenére is Barcelonában marad. Ezt maga az elnök, Joan Laporta erősítette meg.

A Barcelona bejelentette, hogy megállapodtak a Leeds United csapatával, Raphinha szerződtetését illetően. Ezt követően Joan Laporta arra is kitért, hogy Ousmane Dembélé is a klub játékosa marad. A francia válogatott szélső hamarosan új, kétéves szerződést ír alá.

„Igen, ezen a héten aláírjuk a papírokat és bejelentjük Raphinhát és Dembélét” – mondta az elnök.

Raphinha, just landed in Barcelona to be unveiled as new Barça player #FCB



“Hello Barça fans, Raphinha here - I’m in Barcelona” @FCBarcelona pic.twitter.com/wO1FwmWJha