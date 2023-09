Frenkie De Jong, a Barcelona holland középpályása hétfőn meglátogatta a csapat edzését, mielőtt a srácok elutaznának a Mallorca elleni találkozóra. A Marca infói szerint a játékos mankóval érkezett, bokáját pedig egy ortopéd cipő fogta közre.



A játékos szombaton, a Celta Vigo elleni mérkőzésen sérült meg, a bokáján. De Jong emiatt több hét kihagyásra számíthat, az október 28-i El Clasicón is erősen kérdéses a játéka.

De Jong a csapat egyik csapatkapitánya, aki a pályán is valódi vezérként viselkedik, erről nemrég Oriol Romeu is nyilatkozott. Rajta kívül Pedri is a gyengélkedőn van, így itt a lehetőség Gavi és Sergi Roberto előtt, hogy bizonyítsanak.

LATEST NEWS | Tests carried out have shown that Frenkie de Jong has a high right ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/LfsJNUObbI