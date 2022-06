Sajtóhírek szerint az FC Barcelona szeretné, ha Mohamed Salah jövő nyáron csatlakozna a klubhoz.

Az egyiptomi játék liverpooli szerződéséből egy év van hátra, és úgy tűnik a felek álláspontja nem közelít egymáshoz, ez a tény pedig újabb pletykáknak ad alapot.



A Barcelona a közelmúltban 235 millió font értékben kötött szerződést a Spotify-jal, aminek értelmében a szolgáltató lesz a katalán klub névadó szponzora. A csapat ezzel újabb lehetőséget kap arra, hogy megerősíthesse játékosállományát és újra versenybe szállhasson a legfényesebb trófeákért. A Mirror értesülései szerint a gránátvörös-kékek jövő nyáron szeretnék elcsábítani a jelenleg még a Liverpoolt erősítő Mohamed Salaht.

A cikk szerint, a Barcelona ajánlata lehet az egyik fő oka annak, hogy a 29 éves játékos és jelenlegi csapata közt megakadtak a tárgyalások.



A Liverpool nehéz helyzetbe kerül ezen a nyáron, mivel döntenie kell, hogy megpróbálja-e eladni a játékost, vagy megkockáztatja azt, hogy a következő szezon végén az egyiptomi ingyen távozzon. Jürgen Klopp csapata ráadásul, Sadio Manét is elveszíti ezen a nyáron, aki megerősítette, hogy ezen a héten elhagyja a Liverpoolt. A Barcelona vezetőedzője eközben bízik abban, hogy a Bayern München szupersztárját, Robert Lewandoswkit és a Wolves játékosát, Ruben Nevest is sikerül szerződtetnie.



A Bajnokok Ligája döntőjét megelőzően Salah megerősítette elkötelezettségét a Liverpool mellett, és megerősítette, hogy a következő szezonban is a Vörösöknél marad.



"Most nem akarok a szerződésről beszélni, a következő szezonban biztosan maradok, ez egyértelmű" - mondta.



Salah az elmúlt időszakban nagyban hozzájárult a Liverpool sikeréhez. Az egyiptomi 2017-ben csatlakozott a klubhoz, ahol 254 meccsen 156 gólt lőtt és 63 gólpasszt szerzett.

Borítókép: Twitter.com/Liverpool FC