A Chelsea szeretné megerősíteni a támadósorát. Alternatívaként a Barcelona duót, Pierre-Emerick Aubameyangot és Memphis Depayt szemelték ki.

Romelu Lukaku már kölcsönbe távozott az Interhez. Ráadásul Timo Werner várhatóan még az átigazolási időszak lezárása előtt elhagyja a Chelsea csapatát. Az angol klub éppen ezért elkezdődött nézelődni a piacon. Az egyik lehetséges célpontjuk a Red Bull Salzburg támadója, Benjamin Sesko.

Fabrizio Romano átigazolási szakértő értesülései szerint, a Chelsea érdeklődik Pierre-Emerick Aubameyang iránt – aki januárban távozott az Arsenaltól a Barcelonába. A Chelsea már megkezdte a tárgyalásokat a 33 éves játékos képviselőivel, de még nem küldtek ajánlatot a Barcelonának. Xavi elengedheti Aubameyangot, mivel nemrégiben szerződtették Robert Lewandowskit a Bayern Münchenből.

