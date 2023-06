Joan Laporta, a Bacelona elnöke azt állítja, hogy a CVC-megállapodás személyes előnyökkel jár Javier Tebas, a La Liga elnöke számára.



A CVC-megállapodást az első két osztály 42 klubja közül 17 írta alá. Tebas és a La Liga 2021-ben, a világjárványt követően kötötte meg ezt az üzletet az egyesületekkel, mindez számos pénzügyi viszályt okozott a spanyol csapatoknak.



Az Athletic Club, a Real Madrid és a Barcelona sem fogadta el azt a feltételt, amely 10,95%-os részesedést biztosítana a televíziós jogokból az elkövetkezendő ötven évben. A megállapodás eredetileg 2,7 milliárd eurót ér, de e három klub nélkül a feltételezések szerint a 2 milliárd euróhoz közelít.



A fent említett szerződés kapcsán Joan Laporta, a barcelonaiak elnöke nemrég egy tévéinterjúban nyilatkozott. Most már nem csak azt állítja Tebasról, hogy megpróbálta fenyegetéssel rávenni az aláírásra, hanem szerinte olyan feltételeket is tartalmaz, ami a ligaelnök személyes érdekeit táplálja.



„Az egyik feltétel az volt, hogy Tebas még tizenöt, majd utána nyolc évig töltse be pozícióját, a fizetése pedig nőjön a duplájára” – véli Laporta.

Laporta: "As we needed to save the club, we sold 25% of our television rights for €686M and that saved the club. It hasn't finished fixing it, because we still have an operating deficit of €200M that we are tackling with an austerity plan, but what we didn't see, was the…