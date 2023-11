Az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta lerántotta a leplet a klub új címeréről, ami a klub alapításának 125. évfordulójára készült.



Az új címer megőrizte az eredeti körvonalakat, viszont belül egyszínű kékes árnyalatot kapott, belül pedig arannyal kirajzolódik egy régi bőrlabda motívuma, amiben felfedezhető a 125-ös szám.

Az évfordulós év során várhatóan számos helyen, akár az edzőfelszereléseken és a játékosok mezein is megjelenik majd az új címer, de nem kell megijedniük a szurkolóknak, ez csak egy ideiglenes, tematikus címer, nem kerül leváltásra a jól megszokott minta.

