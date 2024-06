A spanyol Mundo Deportivo értesülései szerint az FC Barcelona továbbra is monitorozza a Bayer Leverkusenben fantasztikus idényt produkáló Florian Wirtzet, akit 2025 nyarán megpróbálnak a katalán együtteshez csábítani. A gyógyszergyáriak vezetősége már leszögezte, ezen a nyáron mindenképp megtartják a 21 éves támadót, akiért legalább 100 millió eurót kell majd kifizetnie annak a csapatnak, amely szeretné leigazolni őt.

A transzfer valóságtartalma elég magas lehet, hiszen Hansi Flick érkezésével a német szakember közben tud járni Wirtznél, hogy őket válassza majd, ráadásul a hírek szerint maga a játékos gyerekkorától kezdve szurkol a gránátvörös-kékeknek. Az viszont biztos, hogy a Barcának nem kisebb neveket kell megelőznie majd a Wirtz kegyeiért zajló küzdelemben, mint a Bayern München, Real Madrid vagy épp a Manchester City.

If Barcelona had the money, they would have tried to sign Florian Wirtz this summer. The club has inquired about him, and hope to be in a good economic situation next year in order to sign him.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/vQ20cJ0m43