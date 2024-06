Hansi Flick és Deco visszatért a héten Barcelonába és nekiláttak az érdemi munkának, már ami a katalán klub jövőjét illeti. De ahogy semmi más, úgy a mostani megbeszéléseik témája sem maradt sokáig titokban a Barcelonánál.

A legfontosabb kérdések ugyanis az átigazolások, hiszen három hét múlva nyit a piac és a Barcelona már kész terveket szeretne, amikor „eldörren a startpisztoly”.

Hansi Flick egyik első választása pedig a Stuttgart középpályása, Angelo Stiller lenne, hiszen meg kellene erősíteni ezt az alakzatot is, elsősorban megfizethető futballistákkal.

Stiller leigazolás előtt azonban a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz a jövője a Barcelonánál Joao Felixnek és Joao Cancelónak.

Ha Xavi maradt volna a tréner, akkor egyikük sem tér vissza a klubhoz. Azonban úgy tűnik, hogy a sportigazgató beszélt az új vezetőedzővel és miután beszélt, zöld utat kapott Flicktől, hogy a mind a két játékost visszahozza a Barcelonához.

Azonban az igazi varázslat most kezdődik majd Deco számára, hiszen rá kell vennie az Atletico Madridot és a Manchester Cityt, hogy váljanak meg tőlük olyan feltételekkel, amelyek most a katalán csapat számára is elfogadhatóak.

Kétségtelenül mindkét klub előnyben részesítené az eladást, de ha a játékosok kitartanak a visszatérés mellett, akkor valószínűleg meg kell érteniük, hogy a katalán klubnak csak a kölcsönvétel lehet reális opció. De ez persze még így sem lesz könnyű mindezt nyélbe ütni.

