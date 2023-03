A Barcelonánál nem idegeskednek túlzottan az EUFA vizsgálódása miatt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az UEFA március 23-án bejelentette, hogy saját vizsgálatot indít a Barcelonával szemben a „Negreira-ügy” kapcsán. Annak ellenére, hogy a hírek szerint a testület akár még a Bajnokok Ligájából is kitilthatja a katalánokat, a klubál nem aggódnak.



A Sport nemrég arról számolt be, hogy a Barcelona nyugodt az ügyben, mivel úgy gondolja, hogy ez csak egy vizsgálat, nem pedig egy fegyelmi eljárás.



A lap arra is kitért, hogy a Barcelona továbbra is fenntartja ártatlanságát, és kijelentette, hogy nem követett el jogi visszaélést az ügyben.

A gránátvörös-kékek elnöke, Joan Laporta várhatóan sajtótájékoztatót hív majd össze, hogy felvázolja az elkövetkezendő hetek várható forgatókönyvét.

