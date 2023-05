Könnyed győzelemmel hangolt az egyre közelebb kerülő bajnoki címre a Barcelona a Betis ellen 4-0-s sikerrel. Meglehet, a siker önmagában is szép emlék, mégsem a gólszerzők lehettek a legboldogabbak a lefújást követően, hanem Lamine Yamal, aki 15 évesen a klub történetének legfiatalabb debütálója lett.

„Rengeteg érzelem kavargott bennem” – mesélte a klub oldalának adott interjújában a 83. perces cserével kapcsolatban.

„Amikor pályára léptem, le voltam nyűgözve a Camp Nout figyelve. De szép lassan eltűnt az idegességem, és próbáltam olyan komfortosan mozogni, amennyire csak tudtam. A csapattársaim szintén sokat segítettek nekem, sokkal tartozok nekik. Nagyon boldog vagyok, hogy enyém lehet ez a rekord, remélem, még többet dönthetek majd meg.”

„Xavi azt mondta nekem, hogy szerezzek egy kis önbizalmat néhány passzal, és csináljam, amit általában szoktam. Igyekeztem így tenni. A srácok ugyanezt tanácsolták, a végén gratuláltak nekem.”

Last Saturday night at Spotify Camp Nou... #LaLigaHighlights pic.twitter.com/3T7oTRw0J5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2023

A katalánok mestere a saját nevelésű tehetséggel kapcsolatban kiemelte annak egyéniségét, erősségét és felhívta a figyelmet az egy-egy elleni szituációira is. Nagy jövőt jósol neki, de mint az elmúlt években oly sokszor, talán nem meglepő, ha azt a kérdést is felteszi az ember, vajon ő is úgy végzi-e, mint a tehetséggondozásban felnőtt szinten évek óta kritikán alul teljesítő gránátvörös-kék alakulat többi „új Lionel Messije”.

Borítókép: Getty Images / Alex Caparros