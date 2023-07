Az amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami tulajdonosának grandiózus tervei vannak. Jorge Mas szándéka, hogy új sztárigazolásának, Lionel Messinek ideális környezetet teremtsen, ehhez pedig régi játszótársait csábítja az egyesülethez.



Sergio Busquets, a Barcelona korábbi csapatkapitánya kapcsán már biztos, hogy Messiéknél folytatja. A katalánoktól idén nyáron távozó Jordi Alba útja is Miamiba vezethet, a legfrissebb kiszemelt pedig Luis Suárez. Az uruguay támadót sérülések hátráltatták, a brazil média az esetleges visszavonulásáról írt. A Gremio el is engedte, viszont a megállapodás szerint, ha új klubba igazol, fizetnie kell.



Az argentin válogatott Di Mariával is felvette a kapcsolatot a tulajdonos, aki szerint szükséges, hogy Messit olyan futballisták vegyék körül, akikkel a megfelelő szinten tud játszani. Nem véletlen, hogy a vezetőedző, Gerardo Martino is jó ismerőse az argentin klasszisnak.



Sergio Ramossal Párizsban szerepelt együtt Messi, az amerikaiak most vele is felvették a kapcsolatot.







Az erősítés mindenesetre rá fér az Inter Miami csapatára, mivel az MLS keleti konferenciája utolsó helyén állnak.

Borítókép: Alex Caparros/Getty Images