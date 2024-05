A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelonánál nagy átalakáulások mehetnek végbe a nyáron, az sem biztos még, hogy Xavi marad a katalán együttes edzője. Az első számú célpont a támadóegység erősítésére a Bilbaoban játszó Nico Williams, akiért viszont tetemes összeget kellene leraknie a gránátvörös-kékeknek. Van olyan futballista, akit viszont 4 millió euró fejében is elcsábíthat a Barca, mégpedig a Real Betist erősítő Ayoze Perezt.

Barça are interested in Ayoze Pérez, who can play as an attacking midfielder or left winger. He has a contract with Real Betis until 2027, but with a €4m release clause, making the move economically feasible. @diarioas pic.twitter.com/O4f8ypIoVI