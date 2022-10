A Cadena SER szerint a Barcelona körülbelül 700 millió eurót kaphat, amennyiben az Európai Szuperkupa projektjét legálisnak ítélik meg az illetékesek.

A döntés ebben a kérdésben december 15-ére várható, függően a rendkívül bonyolult jogi környezettől, ami körülveszi a versenysorozatot.

A katalánok mellett minden más résztvevő is megkapja majd a 700 millió eurót, többek között a Real Madrid és a Juventus.

Jelenleg ők hárman azok, akik nyíltan támogatják ezt a sorozatot, de ha megvalósul, minden résztvevőt megillet majd az összeg.

