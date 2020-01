Megszakadt a kieső helyen álló Leganés négy forduló óta tartó veretlenségi sorozata a spanyol labdarúgó-bajnokságban, miután a 20. forduló nyitómérkőzésén 3-0-ra kikapott a vendég Getafétől pénteken.

Win of Getafe CF in Butarque in the derby of the south of Madrid with the goals of Cabrera, Nyom and Jaime Mata #LeganésGetafe #DerbiHistórico J20 LaLiga Santander 2019/2020