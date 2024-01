Komoly botrány alakult ki a hétvégi Real Madrid-Almeria mérkőzés kapcsán, ahol a VAR döntéseknek is köszönhetően 2-0-s hátrányból fordítottak Ancelottiék.



A meccs utózöngéje, hogy a VAR-felvételek kiszivárogtak, emiatt az RFEF pert is indított.

Gonzalo Melero, a vendégek középpályása a meccs végén felszólalt a Real Madrid és a játékvezető ellen: „Azzal az érzéssel távozunk, hogy kiraboltak bennünket. A játékvezetők ártottak nekünk, és ennek ellenére azt hiszik, jól végezték dolgukat. Fényévekre vagyunk attól, hogy a La Liga a világ legjobb bajnoksága legyen…”



Gonzalo Melero after the loss to Real Madrid:



“We leave with the feeling that we have been robbed. The refs have hurt us and on top of that they will think that they’ve done well.”



“If we want to be the best league in the world, we are light years away.”pic.twitter.com/VESYUQGL2Z